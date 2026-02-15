Detran RJ leva ação educativa para a Sapucaí com simulador de acidente de motocicleta

O Detran RJ está levando para a Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval, uma importante ação educativa voltada à prevenção de acidentes de trânsito, especialmente os que envolvem motocicletas. Desde sexta-feira (13/2), primeiro dia de desfiles da Série Ouro, está oferecida ao público a possibilidade de passar por um simulador de acidentes de moto, com o uso de óculos de realidade virtual. É uma experiência que leva qualquer condutor a rever o modo como se comporta no trânsito.

O equipamento - oferecido em parceria do Detran RJ com a concessionária Ecovias Ponte no setor 5 da avenida-, esteve à disposição do público também no sábado (14), e estará neste domingo (15), primeiro dia de desfiles das escolas do Grupo Especial; e no sábado (21) das campeãs. Além disso, os foliões também estão tendo a oportunidade, em todos os dias de desfile, de fazer um circuito de cones usando óculos de realidade virtual, que permitem experimentar a sensação de dirigir sob efeito de álcool e drogas ou com sono.

Leia também:

Carnaval 2026: 435 pessoas são atendidas nos postos médicos da Sapucaí

Acidente na Serra das Araras mata operário que atuava na Rodovia Presidente Dutra



A comerciante Rosana Pina, de 57 anos, experimentou o teste do simulador de motocicleta. Motorista há anos, ela confessou que tem medo de pilotar motos e elogiou a iniciativa do Detran RJ e da concessionária.

“Podemos ver com esse simulador o que a imprudência pode ocasionar. Dirigir consciente salva vidas a iniciativa é ótima”.

No simulador, uma motocicleta faz os movimentos mais comuns da pilotagem, entre eles curvas e freadas. A pessoa sobe na moto usando óculos que simulam todo o trajeto da Ponte Rio-Niterói. Durante pouco mais de um minuto, sente-se como se estivesse mesmo pilotando - até que a moto bate em um automóvel, e o piloto perde a direção e cai. O acidente ocorre bem próximo à mureta de proteção da ponte, dando ao condutor a sensação de estar perto de cair no mar.

Ao lado do simulador, um monitor de TV permite acompanhar todo o circuito que está sendo experimentado pelo usuário. Nas ações educativas realizadas em conjunto pelo Detran RJ com a Ecovias Ponte, este equipamento é um dos mais elogiados pelos condutores de veículos abordados pelos agentes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran RJ e da concessionária da Ponte Rio-Niterói.

Foliões estão fazendo filas no estande da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran RJ. Além do simulador, estão sendo oferecidos testes no circuito de cones com o uso dos óculos de realidade virtual. Mesmo com o ritmo acelerado das baterias das escolas de samba da Série Ouro, todos estão gostando de experimentar as sensações e de ouvir dicas sobre como proceder no trânsito com responsabilidade.

Após fazer o teste de cones, a estudante Isadora Lunes, de 19 anos, saiu impactada:

“Não entendo como ainda tem gente que dirige desta forma. Ainda vou tirar minha carteira. Não uso nada disso, mas esse teste é muito válido para conscientizar a população. O Detran está de parabéns”, disse ela.