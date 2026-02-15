Carnaval 2026: 435 pessoas são atendidas nos postos médicos da Sapucaí

Durante o segundo dia de apresentações das escolas da Série Ouro no Sambódromo, as equipes médicas montadas pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro realizaram um total de 435 atendimentos ao público. Dentre esses casos, 24 pessoas precisaram de cuidados especializados e foram levadas para hospitais da cidade, que estão com plantões reforçados para o período de Carnaval.

As unidades de atendimento permanecem preparadas para emergências e urgências, com estrutura completa de recursos, equipamentos e medicamentos para atendimento imediato. Elas vão continuar funcionando durante os próximos desfiles, incluindo os dias reservados ao Grupo Especial, ao desfile infantil e ao das escolas campeãs entre os dias 15 e 21 de fevereiro.

Além dos cuidados médicos, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) intensificou a fiscalização no entorno da Marquês de Sapucaí. Foram emitidos 46 termos de visita sanitária e coletadas 28 amostras de alimentos, com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos aos foliões.