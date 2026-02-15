Acidente na Serra das Araras mata operário que atuava na Rodovia Presidente Dutra

Na manhã deste sábado (14), um trabalhador perdeu a vida em um grave acidente na Serra das Araras, em Piraí, no Sul Fluminense. O funcionário, de 50 anos, atuava em obras na subida da Rodovia Presidente Dutra quando um carro que trafegava no sentido São Paulo saiu da pista e caiu em um canteiro de obras, atingindo-o fatalmente.

Equipes da concessionária CCR RioSP foram acionadas por volta das 10h57 para o km 231 da rodovia, onde constataram o óbito do homem no local. O motorista e os outros quatro ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves.

A ocorrência não chegou a interromper o tráfego na via, conforme informado pela empresa. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram o carro a sair da pista. A concessionária declarou que está prestando apoio à família da vítima e aos colegas de trabalho.

O caso segue sob investigação para apurar as causas do acidente.