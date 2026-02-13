Cuidado: Saúde de São Gonçalo alerta para sintomas de leptospirose

Ela é transmitida para as pessoas, na maior parte das vezes, através de machucados ou pela pele íntegra, mas que ficou submersa por muito tempo na água contaminada - Foto: Divulgação/© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A cidade de São Gonçalo passou por período chuvoso e há previsão de mais chuva para as próximas semanas. Por isso, a Secretaria de Saúde alerta a população para os problemas que podem ser causados durante e após os alagamentos. Uma das doenças de risco é a leptospirose.

A doença, que pode ser grave e fatal se não for tratada adequadamente, é mais comum após contato com água contaminada com urina de rato. Durante os alagamentos, a água da chuva pode se misturar com esgoto, lama e lixo, facilitando a disseminação da bactéria causadora da doença em ruas, casas e terrenos alagados.

Ela é transmitida para as pessoas, na maior parte das vezes, através de machucados ou pela pele íntegra, mas que ficou submersa por muito tempo na água contaminada. Ou ainda pelas mucosas dos olhos, nariz e boca com gotículas contaminadas. Caminhar em áreas alagadas sem proteção, manusear objetos ou realizar a limpeza de casas após alagamentos são situações de alto risco.

Caso a pessoa tenha tido contato com água de enchente ou teve a casa inundada, alguns cuidados são essenciais. O ideal é lavar o local com hipoclorito de sódio a 2,5% colocando duas xícaras de chá (400 ml) para cada 20 litros de água. A caixa d’água também deve ser limpa e lavada com solução de hipoclorito de sódio 2,5% na proporção de 1 litro para cada 1.000 litros de água do reservatório. A água também pode ser fervida para o consumo.

Só após a higienização, a caixa d'água pode ser enchida. Antes de usar a água, deve-se abrir todas as torneiras da casa por alguns segundos para entrada da água clorada na tubulação doméstica. Aguardar 1 hora e 30 minutos para que ocorra a desinfecção do reservatório e das tubulações.

Sintomas e onde procurar ajuda

Os sinais e sintomas surgem, em geral, entre 5 e 14 dias após o contato com a água ou solo contaminados. A fase inicial é marcada por febre acima de 38º, lombalgia (dor na região lombar), dor na panturrilha, dor de cabeça e hiperemia conjuntival (olhos vermelhos).

Quando a doença já está no estágio avançado, podem ocorrer hemorragias, insuficiência renal, tosse e dispneia (falta de ar ou dificuldade para respirar), alteração do nível de consciência, pressão baixa, icterícia (coloração amarelada da pele, mucosas e da parte branca dos olhos) e sufusão conjuntival (membrana do olho vermelha e inchada).

Caso o gonçalense tenha estes sintomas e tenha ficado exposto a enchentes, alagamentos, lama, fossa, esgoto, lixo e entulhos, deve procurar uma unidade de urgência e emergência: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luiza ou os Prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto. O diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento são fundamentais para evitar complicações.