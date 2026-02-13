Ambulante é preso por cobrar R$ 2,4 mil por duas cervejas de turistas no Maracanã

Na máquina de cartão, já constavam duas cobranças: uma no valor de R$ 1.200 e outra de R$ 600 - Foto: Divulgação

Na máquina de cartão, já constavam duas cobranças: uma no valor de R$ 1.200 e outra de R$ 600 - Foto: Divulgação

Guardas municipais do Grupamento Tático Móvel (GTM) prenderam em flagrante um ambulante de 21 anos acusado de cobrar R$ 2.400 por duas latas de cerveja de dois turistas dinamarqueses no Maracanã, após o jogo entre Fluminense e Botafogo, na noite de quinta-feira, dia 12.

De acordo com as equipes que realizavam o patrulhamento na região, os turistas (pai e filho) perceberam o golpe logo após efetuarem o pagamento em uma máquina de cartão de crédito.

Os guardas agiram rapidamente, prenderam o ambulante e apreenderam o equipamento.

As vítimas e o suspeito foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde o caso foi registrado como estelionato. Na máquina de cartão, já constavam duas cobranças: uma no valor de R$ 1.200 e outra de R$ 600.