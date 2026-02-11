Carnaval 2026: Já montou o seu roteiro? Veja alguns blocos que estarão pelas ruas do Rio e Niterói
A expectativa é de grande movimentação nas ruas
O Carnaval 2026 já transforma Niterói e o Rio de Janeiro em um grande palco a céu aberto. A programação, que começou ainda em janeiro, segue até meados de fevereiro com blocos espalhados por diferentes bairros, reunindo desde cortejos tradicionais até eventos voltados para o público infantil e familiar. A expectativa é de grande movimentação nas ruas, impulsionando o comércio, o turismo e reforçando a importância do Carnaval de rua como manifestação cultural e econômica nas duas cidades.
Em Niterói, os desfiles se distribuem entre a Zona Sul, Centro e Região Oceânica. Além dos blocos itinerantes, a cidade conta com polos fixos de shows entre os dias 13 e 17 de fevereiro.
NITERÓI — SERVIÇO
Quinta-feira — (12/02)
— Só Pode Quinta
Horário: 17h
Local: Santa Rosa
— Mix Urbano
Horário: 17h
Local: Maravista
Sexta-feira — (13/02)
— Endorfina
Horário: 10h
Local: Icaraí
— Ferimento Leve
Horário: 17h
Local: Santa Rosa
— Folia dos Bois
Horário: 19h
Local: Barreto
Sábado — (14/02)
— Rio Pandeiro
Horário: 9h
Local: Campo de São Bento — Icaraí
— Loras Geladas
Horário: 14h
Local: Piratininga
— Punk Bloco
Horário: 15h
— Bloco Infantil Clube Naval
Horário: 16h
Local: Jurujuba
Terça-feira — (17/02)
— Arrasta Tudo do Humaitá
Horário: 11h
Local: Barreto
— Carnauff
Horário: 13h
Local: Centro
Polos fixos — (13/02 à 17/02)
As programações entre a tarde e a madrugada.
— Icaraí — Rua João Pessoa
— Santa Rosa — Praça Raul de Oliveira Rodrigues e Rua Santos Moreira
— São Domingos — Praça Nilo Peçanha
— do Ouro — Praça do Rio do Ouro
— Central
— Barreto
— Cafubá
— Ilha da Conceição
— Jacaré
— Jurujuba
— São Lourenço
RIO DE JANEIRO — PRINCIPAIS BLOCOS
Sábado (14/02)
— Cordão da Bola Preta
Local: Centro
— Amigos da Onça
Domingo (15/02)
— Bloco da Anitta
— Banda de Ipanema
Segunda-feira (16/02)
— Sargento Pimenta
— Monobloco
Terça-feira (17/02)
— Simpatia É Quase Amor
— Bangalafumenga
Niterói e Rio reafirmam a tradição e a força do Carnaval de rua em 2026. A orientação é planejar o roteiro com antecedência, verificar horários oficiais e se programar para aproveitar a folia com segurança.