Carnaval 2026: Já montou o seu roteiro? Veja alguns blocos que estarão pelas ruas do Rio e Niterói

A orientação é planejar o roteiro com antecedência, verificar horários oficiais e se programar para aproveitar a folia com segurança - Foto: Divulgação/ Alex Ferro/ Riotur

O Carnaval 2026 já transforma Niterói e o Rio de Janeiro em um grande palco a céu aberto. A programação, que começou ainda em janeiro, segue até meados de fevereiro com blocos espalhados por diferentes bairros, reunindo desde cortejos tradicionais até eventos voltados para o público infantil e familiar. A expectativa é de grande movimentação nas ruas, impulsionando o comércio, o turismo e reforçando a importância do Carnaval de rua como manifestação cultural e econômica nas duas cidades.

Em Niterói, os desfiles se distribuem entre a Zona Sul, Centro e Região Oceânica. Além dos blocos itinerantes, a cidade conta com polos fixos de shows entre os dias 13 e 17 de fevereiro.

NITERÓI — SERVIÇO

Quinta-feira — (12/02)

— Só Pode Quinta

Horário: 17h

Local: Santa Rosa

— Mix Urbano

Horário: 17h

Local: Maravista

Sexta-feira — (13/02)

— Endorfina

Horário: 10h

Local: Icaraí

— Ferimento Leve

Horário: 17h

Local: Santa Rosa

— Folia dos Bois

Horário: 19h

Local: Barreto

Sábado — (14/02)

— Rio Pandeiro

Horário: 9h

Local: Campo de São Bento — Icaraí

— Loras Geladas

Horário: 14h

Local: Piratininga

— Punk Bloco

Horário: 15h

— Bloco Infantil Clube Naval

Horário: 16h

Local: Jurujuba

Terça-feira — (17/02)

— Arrasta Tudo do Humaitá

Horário: 11h

Local: Barreto

— Carnauff

Horário: 13h

Local: Centro

Polos fixos — (13/02 à 17/02)

As programações entre a tarde e a madrugada.

— Icaraí — Rua João Pessoa

— Santa Rosa — Praça Raul de Oliveira Rodrigues e Rua Santos Moreira

— São Domingos — Praça Nilo Peçanha

— do Ouro — Praça do Rio do Ouro

— Central

— Barreto

— Cafubá

— Ilha da Conceição

— Jacaré

— Jurujuba

— São Lourenço

RIO DE JANEIRO — PRINCIPAIS BLOCOS

Sábado (14/02)

— Cordão da Bola Preta

Local: Centro

— Amigos da Onça

Domingo (15/02)

— Bloco da Anitta

— Banda de Ipanema

Segunda-feira (16/02)

— Sargento Pimenta

— Monobloco

Terça-feira (17/02)

— Simpatia É Quase Amor

— Bangalafumenga

Niterói e Rio reafirmam a tradição e a força do Carnaval de rua em 2026.