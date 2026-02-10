Governo do Estado divulga, esta semana, 2,4 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O governo do Estado está divulgando, esta semana, 2.489 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 855 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.634 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, funções como as de auxiliar de almoxarifado, motorista carreteiro, serralheiro e técnico em segurança do trabalho oferecem salários entre R$ 3.242 e R$ 4.863 para quem tem experiência anterior e diferentes níveis de escolaridade. Na faixa de três a quatro salários mínimos (R$ 4.863 a R$ 6.484), há vagas como a de gerente de farmácia, com o Ensino Superior completo e experiência, e também de vidraceiro colocador de vidros, que oferece até R$ 6.484 para quem o Ensino Fundamental completo e experiência anterior. Pessoas com deficiência (PcD) podem se candidatar a uma das 108 vagas para diversas funções, com diferentes níveis de escolaridade e faixas de remuneração.

Leia também:

Niterói aciona sistema de sirene e alerta em comunidades e permanece em estágio de alerta

Kid Bengala será pai aos 71 anos

Na região do Médio Paraíba, foram captadas 30 oportunidades, com salário médio de um a dois mínimos. Já na região Serrana, foram captadas 118 vagas que oferecem até dois salários mínimos para as posições de chefe de cozinha e auxiliar de cozinha, ambas com exigência de experiência.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas está nos setores de Comércio (54,2%) e Serviços (45,8%). Por nível de escolaridade, 41,3% pedem o Ensino Médio completo e 38,4% o Ensino Fundamental completo. Grande parte das oportunidades (68,3%) requer experiência.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e a instituição CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. O CIEE oferece 1.634 oportunidades de estágio e jovem aprendiz, para diferentes níveis de escolaridade. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.