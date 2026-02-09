O ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, conhecido como Kid Bengala, será pai aos 71 anos. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, que teve acesso exclusivo a um vídeo em que a influenciadora e criadora de conteúdo adulto Flávia Barone, de 25 anos, anuncia a gestação e revela que o artista é o pai da criança.

Nas imagens obtidas pela coluna, Flávia aparece ao lado de Kid Bengala e confirma a gravidez. Natural de Ourinhos, no interior de São Paulo, ela afirma que o bebê é fruto de seu relacionamento com o ator, que é 46 anos mais velho. “Galera, o pai do meu filho é o Kid. Ainda bem, porque estou muito feliz”, declarou a influenciadora.

Kid Bengala admitiu que não esperava a notícia, mas disse ter recebido a novidade de forma positiva. “É uma surpresa para mim”, comentou no vídeo.

Na sequência, o ator reforçou que assumirá a paternidade e que o relacionamento entre eles não mudará. “Filho é uma alegria que a gente tem que assumir. Isso acontece com todo homem. Estou feliz ao lado dela, nada vai mudar entre nós e vamos viver felizes”, afirmou.

Esta será a terceira vez que Kid Bengala se torna pa. Ele já tem dois filhos de relacionamentos anteriores. Ao final da gravação, Flávia Barone celebrou a gestação e afirmou que “a vida é alegria e filho é bênção”, mantendo o tom otimista sobre a nova fase do casal.