Niterói aciona sistema de sirene e alerta em comunidades e permanece em estágio de alerta

Niterói segue com equipes mobilizadas e monitoramento intensificado em função das fortes chuvas registradas nesta segunda-feira (09). A cidade está em estágio de alerta desde as 21h45 de domingo (08), e o acumulado de chuva registrado em 24 horas superou a previsão esperada para todo o mês de fevereiro.

Mais de 2 mil funcionários da Defesa Civil, da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e de equipes de apoio atuam de forma integrada para reduzir os transtornos causados pelo volume intenso de chuvas.

Como medida preventiva, foram acionadas as sirenes nas comunidades da Boa Vista (Zona Norte) e do Morro do Estado(região Centro-Sul)

Não foram registradas ocorrências graves, reflexo dos investimentos realizados pela Prefeitura de Niterói em ações de prevenção, monitoramento meteorológico, obras de contenção de encostas, drenagem e fortalecimento do sistema de resposta a emergências.

O Centro de Monitoramento e Operações (CMO) da Defesa Civil segue acompanhando as condições das chuvas. A população pode acompanhar os alertas e atualizações emitidos por meio dos canais oficiais, como sites, redes sociais e rádio.

Niterói conta com plantão 24 horas de monitoramento meteorológico, com radar de alta tecnologia que permite maior previsibilidade e acompanhamento das chuvas, além do envio de informações detalhadas sobre a previsão do tempo e de avisos por meio do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos de WhatsApp.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou 2620-0199.

Obras de contenção, macrodrenagem e tecnologia

Nos últimos dez anos, a Prefeitura de Niterói investiu mais de R$ 2 bilhões em obras de contenção de encostas e implantação de rede de drenagem na cidade. Foram mais de 350 obras de contenção de encostas em todas regiões da cidade. Em 2026, estão previstas mais 25 novas intervenções em regiões como Santa Bárbara, Engenhoca, Morro da Boa Vista e Caramujo, dando continuidade ao planejamento de fortalecimento da resiliência da cidade.

O município também avançou de forma significativa na macrodrenagem. A Região Oceânica, que antes permanecia semanas coberta de lama após períodos de chuva, recebeu obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação em cerca de 750 ruas ao longo da última década.

Galerias inauguradas recentemente apresentaram bom desempenho em bairros como Charitas, Engenhoca e Barreto. As intervenções ampliaram significativamente a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo pontos históricos de enchentes e melhorando as condições de mobilidade e segurança para os moradores.