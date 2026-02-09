Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Rede de Supermercados Guanabara oferece 270 vagas de emprego

Oportunidades, que contemplam diferentes níveis de escolaridade, estão distribuídas em diversas regiões do Estado do Rio e incluem vagas destinadas a pessoas com deficiência

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de fevereiro de 2026 - 19:57
O ano de 2026 começou com ótimas oportunidades para quem busca emprego. A rede de Supermercados Guanabara está com 270 vagas abertas e distribuídas nas zonas Norte, Sudoeste e Oeste da cidade do Rio, na Baixada Fluminense, em Niterói e em São Gonçalo. As oportunidades abrangem funções operacionais e administrativas. Os interessados em ocupar uma das vagas podem entregar o currículo impresso diretamente em uma das 28 lojas da rede ou se candidatar pelo site supermercadosguanabara.gupy.io.

As exigências variam conforme o cargo, e parte das oportunidades não exige experiência comprovada, ampliando o acesso ao mercado de trabalho. A escolaridade mínima desejável é o ensino fundamental completo, com algumas funções requerendo ensino médio. A rede reforça o compromisso com a inclusão ao disponibilizar vagas específicas para profissionais com deficiência (PCDs), com atribuições a depender do cargo exercido.

“As nossas vagas abrangem regiões onde a rede mantém lojas, incluindo diferentes áreas da capital, a Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. O mercado de trabalho vive um momento positivo, e o Guanabara reforça o seu compromisso em gerar oportunidades e ampliar o acesso ao emprego”, afirma a gerente de RH da empresa, Tatiana Cavalcante.

Confira abaixo todas as vagas abertas neste momento:

Vaga: PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA (administrativas e operacionais)

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

Responsabilidades e atribuições: varia conforme a função a qual o candidato for direcionado.

Requisitos: a partir do ensino fundamental; sem comprovação de experiência.

Vaga: OPERADOR DE CÂMARA FRIA

Localidade: zonas Norte, Sudoeste e Oeste do Rio.

Responsabilidades e atribuições: operar câmaras frias para armazenar, organizar e conservar produtos; abastecer ilhas de congelados e resfriados; acompanhar a validade dos produtos e manter a limpeza e organização das câmara; receber e descarregar mercadorias dos caminhões; atendimento ao cliente; manipular os produtos do setor, respeitando as regras sanitárias e de segurança do trabalho.

Requisitos e qualificações: desejável ensino fundamental completo; ter fácil adaptação a ambientes refrigerados. Será um diferencial ter atuado em ambiente de frigorífico ou câmaras frigoríficas.

Vaga: REPOSITOR(A)

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

Responsabilidades e atribuições: repor as mercadorias e verificar o que falta nas prateleiras, garantindo a exposição do mix de produtos aos clientes; atender e orientar os clientes no salão de vendas; garantir se os preços expostos estão atualizados; organizar e zelar pela limpeza das prateleiras diariamente; realizar devolução de mercadorias; separar as mercadorias com avarias; verificar as validades dos produtos a serem expostos; e abastecer as mercadorias de acordo com o padrão de layout da empresa, obedecendo as regras de validade.

Requisitos e qualificações: desejável ensino fundamental completo. Será um diferencial ter vivência com atendimento ao cliente e reposição de produtos.

Vaga: OPERADOR(A) DE CAIXA

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

Responsabilidades e atribuições: atender aos clientes; realizar o registro correto, aferição dos produtos e o recebimento dos valores; manter o checkout sempre limpo e organizado; realizar a devolução de mercadorias; auxiliar o cliente no empacotamento e realizar a abertura do caixa e acompanhar o seu fechamento.

Requisitos e qualificações: ensino médio completo e experiência comprovada com atendimento ao cliente. Vivência em operação de caixa será um diferencial.

Vaga: DEPOSISTA

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

Responsabilidades e atribuições: descarregar os caminhões; separar e arrumar as mercadorias nos racks do depósito; organizar os pallets no setor por ordem de validade do produto; realizar e manter a limpeza no depósito; organizar o setor de avarias; e oferecer apoio na realização de inventários.

Requisitos e qualificações: desejável ensino fundamental completo e vivência com organização e limpeza de depósitos. Será um diferencial experiência como carregador, ajudante de depósito ou áreas similares em geral.

Vaga: FISCAL DE SALÃO

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.

Responsabilidades e atribuições: monitorar e fiscalizar a loja; utilizar câmeras do circuito de TV; acompanhar diariamente a abertura ou fechamento da loja; zelar pelo patrimônio da empresa; acompanhar o descarte das avarias e dos resíduos; realizar relatórios de incidentes e ocorrências; acompanhar as retiradas de sangria dos caixas; e prestar suporte aos clientes acidentados no interior da loja.

Requisitos e qualificações: ensino médio completo. É necessário ter experiência como fiscal de salão ou áreas relacionadas a monitoramento e segurança, atenção aos detalhes e também vivência com atendimento ao cliente.

Vaga: ESTOQUISTA

Localidade: zonas Sudoeste e Oeste do Rio.

Responsabilidades e atribuições: separar mercadorias vias coletor; organizar e arrumar o estoque; armazenar os produtos nos locais corretos de acordo com a especificação; carregar e descarregar caminhões para abastecimento das lojas; separar produtos para trocas; identificar produtos recebidos com data de entrega e validade; zelar pela organização e limpeza do setor de trabalho; e elaborar inventários periodicamente sobre produtos armazenados.

Requisitos e qualificações: ensino médio completo e experiência. Será diferencial ter prática com inventários, manuseio de coletores e controle de avarias.

Vaga: PEDREIRO

Localidade: zonas Sudoeste e Oeste do Rio.

Responsabilidades e atribuições: executar trabalhos de alvenaria, concretagem e revestimentos; preparar e aplicar argamassa, cimento e outros materiais; ler e interpretar plantas e projetos de construção; realizar reparos e manutenções em estruturas já existentes; garantir a segurança no ambiente de trabalho e uso adequado de ferramentas.

Requisitos e qualificações: experiência comprovada na função de pedreiro. É preciso ter conhecimento em leitura de plantas e medidas e habilidade no uso de ferramentas manuais e elétricas. Desejável ensino fundamental completo.

Vaga: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Localidade: zonas Oeste, Sudoeste e Norte do Rio.

Responsabilidades e atribuições: atuar de forma preventiva e corretiva com equipamentos e maquinários de refrigeração; verificar e reparar as linhas de refrigeração para correção de vazamentos evitando prejuízos e zelando pela segurança; instalar câmaras frigoríficas, balcão de resfriados, geladeiras e freezers; realizar a troca de componentes do sistema de refrigeração e limpeza.

Requisitos e qualificações: ter ensino fundamental completo. Necessário possuir experiência como mecânico de refrigeração e curso na área de refrigeração comercial. Também será necessário mostrar prática com frio alimentar.

Vaga: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Localidade: zonas Oeste, Sudoeste e Norte do Rio.

Responsabilidades e atribuições: manutenção de instalações hidráulicas; limpeza de caixas d'água, cisternas e calhas; verificar os níveis dos reservatórios de água para evitar o desabastecimento e parada dos equipamentos e produção; realizar a manutenção no esgoto.; instalar e consertar registros, válvulas, torneiras, chuveiros e sanitários; e desentupir pias, vasos, esgotos, galerias e tubulações.

Requisitos e qualificações: curso de bombeiro hidráulico e experiência na função.

Vaga: ELETRICISTA

Localidade: zonas Oeste, Sudoeste e Norte do Rio.

Responsabilidades e atribuições: realizar a manutenção elétrica, preventiva e corretiva para um bom funcionamento das instalações; efetuar novas instalações de pontos de iluminação, interruptores, tomadas e bebedouros; e preencher relatórios para análises do serviço.

Requisitos e qualificações: experiência como eletricista e curso de qualificação profissional na área. Desejável curso em comandos elétricos e NR 10 atualizada.

Emprego Supermercados Guanabara

