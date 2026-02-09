Proposta que acaba com a escala 6x1 vai à Comissão de Constituição e Justiça

O Presidente da Câmara de Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que encaminhou a proposta de Emenda à Constituição (PEC), que trata do fim da escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça, nessa segunda-feira (9). Caberá agora ao colegiado analisar e se for aprovado, a proposta segue para uma comissão especial.

O texto de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), acaba com a escala 6x1, de seis dias de trabalho e um de descanso, e limita a duração do trabalho normal a 36 horais semanais. Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho será de até oito horas diárias e até 44 horas semanais. Pela proposta, a nova jornada entra em vigor 360 dias após a data de sua publicação.

A proposta da deputada também faculta a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.