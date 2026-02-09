Governo anuncia vacinação nacional contra a dengue a partir desta segunda (9)

Butantan-DV é a primeira vacina do mundo em dose única capaz de proteger contra os quatro sorotipos do vírus da dengue - Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

O governo federal anunciou, nesta segunda-feira (9), o início da vacinação de todos os profissionais de saúde da atenção primária do SUS (Sistema único de Saúde), contra a dengue.

O anúncio aconteceu durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao instituto Butantan, em São Paulo, e marca a introdução da vacina Butantan-DV no sistema público de saúde. O imunizante é 100% nacional e o primeiro do mundo em dose única contra os quatro sorotipos da doença.

O Ministério da Saúde adquiriu 3,9 milhões de doses do imunizante e as primeiras entregas serão realizadas nessa ação que vai acontecer em todo o país. Até o momento, o Instituto Butantan já enviou 1,3 milhão de doses ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), e a vacina foi incorporada oficialmente ao calendário após aprovação da Anvisa em novembro de 2025.

Segundo Esper Kallás, diretor do Butantan, foram 15 anos de desenvolvimento da vacina que chega no momento que a instituição completa 125 anos de história. "Hoje é o pontapé inicial após provarmos que vacina de dose única é segura. A expectativa é ter mais 25 milhões de doses até o fim do ano".

Enquanto aplicava a vacina em uma das agentes comunitárias, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que os profissionais cadastrados nas UBS (unidades básicas de saúdes) receberão o imunizante a partir desta segunda. "É um marco histórico que vai colocar o Butantan como um dos maiores complexos do mundo. Mas diferente de outros polos industriais, esse aqui é 100% SUS para tratar as pessoas no Brasil e cada vez mais no mundo, para salvar vidas, e não apenas obter lucros", disse Padilha.