Pré-Uerj Maricá abre inscrições gratuitas para o curso preparatório

O Pré-Uerj Maricá inicia a 9 ª edição do projeto 100% online, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 21h30. O curso já contabiliza 130 aprovações, com destaque para os cursos de Direito, Medicina, Pedagogia, Psicologia, História e Relações Internacionais com estudantes aprovados em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro.

As inscrições são gratuitas, já estão abertas e vão até 01 de março, com início das aulas em 2 de março, focadas no 1º Exame de Qualificação da UERJ 2026. Oferecido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, o Pré-Uerj Maricá é um curso preparatório, com atendimento em nível estadual, destinado às duas fases do vestibular da UERJ, o 1º Exame de Qualificação e o Exame Discursivo.

Para garantir uma vaga, o estudante deve acessar o link abaixo e fazer o cadastro no formulário disponível https://forms.gle/d8ARiHc5HPyokVPH9, para maiores informações acesse o Instagram @preuerj_marica.