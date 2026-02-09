Escola de Música e Cidadania abre inscrições para aulas gratuitas em Itaboraí, São Gonçalo e Niterói

A grade pedagógica é composta por aulas de teoria musical, prática instrumental e oficinas de cidadania - Foto: Divulgação/Pexels/Foto de Pavel Danilyuk

A Escola de Música e Cidadania (EMC), projeto social realizado pela Agência do Bem, está com matrículas abertas para novos alunos nos polos de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói , na Região Metropolitana. As atividades, que fazem parte das ações patrocinadas pela Petrobras, são voltadas a crianças e jovens interessados em formação musical aliada a conteúdos de cidadania.

A grade pedagógica é composta por aulas de teoria musical, prática instrumental e oficinas de cidadania, que integram o desenvolvimento artístico à formação social dos alunos.

“A Escola de Música e Cidadania é um projeto que utiliza a música como ferramenta de educação e inclusão. Ao ampliar o acesso ao ensino musical em diferentes territórios, buscamos contribuir para a formação cidadã de crianças e jovens, fortalecendo vínculos comunitários e ampliando perspectivas de futuro”, afirma Alan Maia, fundador da Agência do Bem.

Para se inscrever, acesse o site do projeto e preencha o formulário on-line.

Confira as modalidades que serão oferecidas em cada polo:

- Itaboraí

. Nova Cidade: trombone, trompete e flauta doce

. Aldeia da Prata: saxofone alto, saxofone tenor e flauta doce.

- São Gonçalo: trompete, trombone e flauta doce.

- Niterói: trompa, tuba e flauta doce.