Maricá e Firjan Senai abrem inscrições para cursos de capacitação visando oportunidades no município

A Prefeitura de Maricá firmou uma parceria com a Firjan SENAI para a oferta de cursos de qualificação profissional no município, com o objetivo de fortalecer a mão de obra local e preparar os moradores para atuar em grandes empreendimentos em implantação na cidade, como o complexo turístico Maraey e o Plaza Maricá Shopping. Ao todo, serão disponibilizadas 800 vagas gratuitas, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e promovendo o desenvolvimento econômico local.

As aulas começam no dia 25 de fevereiro, no Polo Itaipuaçu do Qualifica Maricá. As turmas das primeiras 160 vagas terão início neste mês e são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído, no mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental.

Na primeira etapa, terão início as turmas de Auxiliar de Construção Civil e Armador de Ferragens, no horário das 13h às 17h, além de Almoxarife e Carpinteiro de Obras, das 18h às 22h. A partir de 7 de maio, novas turmas serão abertas para o segundo semestre, contemplando áreas da construção civil, como Armador de Ferragens, Carpinteiro de Obras e Pedreiro de Alvenaria, com opções de horários nos turnos da tarde e da noite.

Para se inscrever, basta clicar em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedRfXUDoTWTrrKQKRu5QdKS7VMiFR9BBiiWyIAJp8XXW3QDw/viewform e preencher o formulário com as informações solicitadas. Logo depois, o candidato deve comparecer ao Polo Itaipuaçu do Qualifica Maricá, na Av. Carlos Mariguella, 160, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, com a seguinte documentação:

* RG

* CPF

* Comprovante de escolaridade

* Comprovante de residência

* 2 fotos 3x4

Pré-requisito: ter 18 anos ou mais e o 5º ano do Ensino Fundamental.