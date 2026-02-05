Iguá Rio abre processo seletivo com 11 vagas no Rio de Janeiro e em Miguel Pereira
Oportunidades são para diferentes níveis de formação, incluindo vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PcD)
A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, está com processo seletivo aberto para 11 vagas de emprego, com oportunidades no Rio de Janeiro (capital) e em Miguel Pereira (RJ).
As vagas abrangem áreas administrativas, técnicas, operacionais, regulatórias e de engenharia, com cargos efetivos e oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PcD).
A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico extensivos aos dependentes, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos, serviço de telemedicina, empréstimo consignado e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gupy, no site: vemserigua.gupy.io. Além disso, a Iguá Rio acaba de lançar um canal oficial no WhatsApp, onde os interessados podem acompanhar novidades sobre vagas, oportunidades e outras iniciativas da companhia. Para participar, basta acessar: https://whatsapp.com/channel/0029VbCDRGRI1rcqIyT4Mt2R
Vagas – Rio de Janeiro (Capital)
• Agente Fiscal – Efetivo
• Analista Administrativo Pleno – Gestão de Contratos – Efetivo
• Analista de Engenharia Sênior – Efetivo
• Analista de Georreferenciamento – Efetivo
• Analista Regulatório Sênior – Negócio e Gestão – Efetivo
• Assistente Regulatório (Vaga afirmativa PcD) – Efetivo
• Auxiliar de Laboratório – Esgoto (Vaga afirmativa PcD) – Efetivo
• Coordenador(a) de Controle de Qualidade – Efetivo
• Encanador(a) de Redes Água I – Efetivo
• Engenheiro(a) de Capex – Projeto – Efetivo
Vaga – Miguel Pereira (RJ)
• Engenheiro(a) de Capex – Planejamento e Projeto – Efetivo