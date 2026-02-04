Chega ao SUS o primeiro PET-CT da Região Metropolitana em Niterói

O Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), da Universidade Federal Fluminense (UFF), inaugurou nesta terça-feira (4) o primeiro equipamento de Tomografia por Emissão de Pósitrons associada à Tomografia Computadorizada (PET-CT) - Foto: Layla Mussi

Foi realizada, nesta terça-feira (4), a estreia do primeiro equipamento de PET-CT da Região Metropolitana II, instalado no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), no Bairro de Fátima, em Niterói. Único na região, o novo exame de alta complexidade passa a reforçar o atendimento a pacientes com câncer pelo Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para diagnósticos mais precoces e tratamentos mais eficazes.

Drata-se primeiro equipamento de Tomografia por Emissão de Pósitrons associada à Tomografia Computadorizada (PET-CT) da Região Metropolitana II. A cerimônia marcou o encerramento das comemorações pelos 75 anos da unidade e contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O PET-CT é considerado um dos exames de imagem mais avançados da medicina, utilizado principalmente no diagnóstico e acompanhamento de doenças oncológicas, além de aplicações nas áreas de cardiologia e neurologia. O equipamento deve começar a operar a partir de março, após a fase de calibração, ampliando o acesso da população aos exames de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O PET-CT é considerado um dos exames de imagem mais avançados da medicina. | Foto: Layla Mussi

Ao ser questionado sobre o impacto do novo equipamento para a região, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a capacidade ampliada de atendimento e a relevância do investimento. “Esse é um equipamento ultramoderno. Normalmente, os equipamentos de PET-CT atendem 20 pessoas por dia. Esse permite ter 50% a mais, cerca de 30 pessoas por dia. Isso significa poder fazer entre 600 a 650 atendimentos por mês. Vai ser um grande avanço para toda essa região, que tem cerca de 2 milhões de habitantes, dentro do padrão recomendado por organismos internacionais de saúde”, afirmou.

Esse é um equipamento ultramoderno. Normalmente, os equipamentos de PET-CT atendem 20 pessoas por dia. Esse permite ter 50% a mais, cerca de 30 pessoas por dia. | Foto: Layla Mussi

Adquirido com recursos destinados pela bancada parlamentar do Rio de Janeiro, o PET-CT reforça o serviço de Medicina Nuclear do Huap-UFF e permite a detecção precoce de alterações metabólicas no organismo, muitas vezes antes que lesões sejam visíveis em exames convencionais. A tecnologia contribui para diagnósticos mais precisos, melhor definição do estadiamento das doenças e maior eficácia nos tratamentos.

O reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, ressaltou o papel da universidade pública na oferta de serviços de ponta à população. “Com o SUS, o povo vive mais. Estamos falando de serviços que utilizam o que há de mais moderno, como inteligência artificial, integração entre equipamentos, exames e estruturas de emergência, os chamados hospitais inteligentes”, declarou.

Com o SUS, o povo vive mais. Estamos falando de serviços que utilizam o que há de mais moderno, como inteligência artificial, integração entre equipamentos, exames e estruturas de emergência, os chamados hospitais inteligentes”, declarou. | Foto: Layla Mussi

Referência em média e alta complexidade, o Huap-UFF atende exclusivamente pelo SUS e desempenha papel estratégico na Região Metropolitana Leste Fluminense. Com a chegada do PET-CT, a unidade passa a oferecer um serviço que até então não estava disponível na rede pública da região, beneficiando diretamente pacientes oncológicos e fortalecendo o acesso à saúde de alta tecnologia.