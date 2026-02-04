Final feliz na ponte Rio-Niterói para resgate a cão

Final feliz na ponte Rio-Niterói. A via expressa precisou ser fechada por cerca de cinco minutos, na tarde desta quarta-feira (4) para o resgate de um cachorro que estava na via, perdido na pista em sentido da capital.

A concessionária que administra o trecho informou equipes da Ecoviasforam acionadas para retirar o animal com segurança, evitando acidentes. A interdição aconteceu por volta das 14h, e apesar de interditada por pouco tempo, foi o suficiente para provocar congestionamento nos dois sentidos. Após o resgate, as pistas foram liberadas.

