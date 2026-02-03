Rio tem 2,5 mil oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 2.552 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine) captou 844 postos de trabalho com carteira assinada. Para o estudante que procura por estágio ou quer ser um jovem aprendiz, o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) oferece 1.708 vagas.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 82,8% das vagas: são 699 posições, entre as quais 132 destinadas, exclusivamente, para pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lanchonete, operador de lojas e operador de supermercados, com remuneração que chega a dois salários mínimos (R$ 3.036,00).

Na mesma região, também há vagas com remuneração de até quatro salários mínimos (R$ 6.484) para vidraceiro colocador de vidros e gerente de farmácia, além de oportunidades para motorista carreteiro, técnico em segurança do trabalho, serralheiro e auxiliar de almoxarifado, cujos salários oferecidos ficam entre R$ 3.242 a R$ 4.863.

Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 47 oportunidades com salário médio de R$ 3.242 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 98 posições em Teresópolis, entre as quais as de auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. A remuneração média está entre R$ 1.621 e R$ 3.242, e é necessário ter experiência anterior.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (45,4%) e Comércio (54,6%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (50,1%), oferece até dois salários mínimos (49,2%) e exige experiência anterior (75,2%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda com o Centro de Integração Empresa Escola resultou na oferta de 1.708 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.