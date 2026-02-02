Bastos reestreia após quase um ano e vira opção para Anselmi no Botafogo

O zagueiro Bastos voltou jogar pelo Botafogo depois de quase um ano. Ele foi titular na derrota contra o Fluminense, no domingo (1º), pelo Campeonato Carioca, e agora surge como opção para o técnico Anselmi.

Com o elenco curto nesta temporada, Bastos é, ao lado de Barboza, o único zagueiro de ofício do Glorioso. Kaio Pantaleão está lesionado, e o reforço Ythallo ainda não pôde ser inscrito por conta do transfer ban.

No Clássico Vovô, Bastos fez um desarme, uma interceptação e seis cortes na partida que marcou o seu retorno. Além disso, ganhou dois dos quatro duelos pelo chão e fez apenas uma falta. O técnico Anselmi comemorou o retorno do angolano.

"Ninguém duvida da condição do Bastos. Sei o que ele é para o Botafogo, mas é normal que seu primeiro jogo depois de muito tempo ele vá encontrando esse timing que só vai conseguir jogando. Fico feliz que conseguiu jogar os 90 minutos, não tínhamos certeza se ele conseguiria. Eu poderia ter feito uma última mudança, mas estava apertado e tive que deixar até o final."

Bastos ainda seguirá um controle de carga neste período inicial de retorno aos gramados, assim como segue um controle de carga nos treinamentos. O zagueiro tem feito uma rotina de tratamento pós-treino e, às vezes, é poupado das atividades. Ele tem se esforçado para estar à disposição sem qualquer restrição.