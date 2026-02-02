Vasco empata com Madureira e perde chance de avançar no Carioca
Cruzmaltino perdeu pênalti no primeiro tempo. Clube ainda briga pela classificação
O Vasco da Gama empatou em 0 a 0 com o Madureira, nesta segunda-feira (2), no Estádio São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe cruzmaltina teve várias oportunidades para abrir o placar, mas parou nas boas defesas do goleiro Neguete e na trave do rival.
O jogo começou com o Vasco pressionando, e logo aos seis minutos, Puma Rodríguez desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro Neguete. O Madureira respondeu aos 29 minutos, com Everton acertando a trave. O Vasco seguiu criando chances, mas não conseguiu marcar.
No segundo tempo, o Vasco voltou mais agressivo, mas novamente não conseguiu balançar as redes. Nuno Moreira chutou com perigo, e o time cruzmaltino reclamou de pênalti aos 14 minutos, mas o árbitro nada marcou.
Com o resultado, o Vasco soma oito pontos e está na quarta colocação do Grupo A, atrás do Fluminense, Volta Redonda e Bangu. O Madureira, por sua vez, ficou na segunda posição do Grupo B, com sete pontos.
O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (5), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Além disso, no próximo domingo (8), encara o Botafogo na última rodada da primeira fase do Carioca, às 18h (de Brasília), em São Januário.