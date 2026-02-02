Fundação Mudes oferece 208 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, centenas de vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (46), ciências contábeis (18) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 33 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 8 no total e também 17 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 54 vagas. Sendo técnico em administração (6) e técnico em eletrônica (3). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 14 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (4), ensino médio (8) e superior (2).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site www.mudes.org.br. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.