Tragédia anunciada: Morte de idosa reacende debate sobre a poda de árvores

Um morador, que atuou como síndico por 22 anos, contou que o problema foi formalmente comunicado às autoridades - Foto: Layla Mussi

A morte de Lúcia Helena Faria de Castro Alves, de 73 anos, após um acidente causado pela queda de galhos de uma árvore na Rua Domingues de Sá, em Niterói, reacendeu o debate sobre a poda de árvores na cidade, um problema antigo e já conhecido por moradores e autoridades.



Moradores da região afirmam que o risco já havia sido alertado anteriormente. Um morador, que atuou como síndico por 22 anos, contou que o problema foi formalmente comunicado às autoridades ainda durante sua gestão.

“Esse é o último ofício que enviei, em 2023. Isso aqui é uma tragédia anunciada, e as autoridades sabiam do que podia acontecer. Tem galho ali que está preso por outras folhas. Um perigo”, relatou o ex-síndico, que preferiu não se identificar.



Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos informou, por meio de nota, que realiza a poda regular das árvores na cidade, mas que, nos casos em que há contato com a rede elétrica, a responsabilidade pela execução do serviço é da concessionária de energia, a Enel. A Secretaria lamentou a fatalidade ocorrida.

Moradores da região afirmam que o risco já havia sido alertado anteriormente | Foto: Layla Mussi

Em nota, a Enel Distribuição Rio lamentou profundamente a fatalidade ocorrida na Rua Domingues de Sá, em Icaraí, Niterói, e informou que se solidariza com familiares e amigos da vítima. A companhia esclareceu que a gestão e manutenção da arborização urbana, incluindo a avaliação de risco e as podas estruturais de árvores em logradouros públicos, são atribuições da Prefeitura.

A concessionária destacou ainda que, assim que foi acionada, suas equipes foram deslocadas para acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros e atuar com segurança na rede elétrica. Segundo a Enel, foi identificado no local que a árvore de grande porte de onde se desprenderam os galhos está situada na calçada oposta à rede, não havendo registro de galhos em contato com os fios antes do acidente. A empresa reforçou o compromisso com a segurança da população, a manutenção preventiva da rede elétrica e afirmou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com a apuração e compartilhar seus registros técnicos.

Tanto a Prefeitura de Niterói quanto a Enel foram questionadas sobre o conhecimento do ofício encaminhado em 2023, mas não responderam especificamente à indagação.