Identificada idosa que morreu após ser atingida por galho em Icaraí

Foi identificada como Lucia Helena Faria de Castro Alves, de 73 anos, a idosa que morreu após ser atingida por um galho de grande porte na tarde do último domingo (01), na Rua Domingues de Sá, no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói. O acidente aconteceu nas proximidades da Rua João Pessoa.

Segundo informações, Lucia aguardava um carro por aplicativo para ir ao cinema quando a tragédia ocorreu. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Moradores relataram que ouviram um forte estrondo no momento do acidente, inicialmente associado à explosão de um transformador da rede elétrica. Pouco depois, o corpo da vítima foi encontrado caído na calçada.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 17h30 para atender a uma ocorrência de queda de galho, mas, ao chegar ao local, constatou que a mulher já estava sem vida.

Familiares informaram que este não foi o primeiro incidente envolvendo as árvores da via. Um parente da vítima fez um desabafo enquanto aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal.

“Essa foi a primeira tragédia, mas não foi o primeiro incidente. Já havia caído galhos em vidros, em carros. O condomínio tem cinco protocolos junto à prefeitura e à Enel avisando dos riscos daquelas árvores. Ela foi assassinada!”, afirmou.

Em nota, a Enel Rio informou que um galho de grande porte caiu sobre a rede elétrica, provocando o desligamento de um transformador e o barulho ouvido pelos moradores. Segundo a concessionária, o galho acabou atingindo a pedestre, que morreu no local. A empresa afirmou ainda que técnicos isolaram a área para permitir o trabalho das equipes de emergência.

A Polícia Civil registrou o caso na 77ª DP (Icaraí) e solicitou perícia para apurar as circunstâncias da morte.

