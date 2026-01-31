São Gonçalo libera vagas remanescentes para rede municipal de ensino
Convocação de alunos com deficiência teve prioridade
Para quem ainda deseja uma vaga na rede municipal de ensino de São Gonçalo, nesta sexta-feira (30), a lista de espera está disponível no site https://www.saogoncalo.rj.gov.br/ e as vagas ainda existentes foram disponibilizadas no site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br.
O candidato que não foi contemplado entrou, automaticamente, na lista de espera das três opções de escolas escolhidas na pré-matrícula. A posição na fila foi definida pela data e hora da inscrição, assegurando a ordem cronológica das solicitações. Além disso, foi mantida a prioridade na convocação dos alunos com deficiência (PCDs).
O responsável pode optar por preencher uma das vagas remanescentes disponíveis. Caso o aluno queira entrar na fila de espera de uma outra escola, a posição na fila respeitará o dia e horário que a nova solicitação foi feita.
No ato da matrícula, os responsáveis deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos:
I – Certidão de Nascimento do estudante;
II – 2 fotos 3×4;
III – Histórico escolar ou protocolo de transferência, constando o ano escolar para qual o estudante está habilitado (quando se aplica);
IV – Comprovante de residência com CEP;
V – Carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo;
VI- Carteira de identidade (RG) e CPF do estudante;
VII- Carteira de identidade (RG) e CPF do responsável;
VIII- Cartão Nacional de saúde (SUS) e NIS com numeração do estudante.