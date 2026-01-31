São Gonçalo libera vagas remanescentes para rede municipal de ensino

O candidato que não foi contemplado entrou, automaticamente, na lista de espera das três opções de escolas escolhidas na pré-matrícula - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

Para quem ainda deseja uma vaga na rede municipal de ensino de São Gonçalo, nesta sexta-feira (30), a lista de espera está disponível no site https://www.saogoncalo.rj.gov.br/ e as vagas ainda existentes foram disponibilizadas no site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br.

O candidato que não foi contemplado entrou, automaticamente, na lista de espera das três opções de escolas escolhidas na pré-matrícula. A posição na fila foi definida pela data e hora da inscrição, assegurando a ordem cronológica das solicitações. Além disso, foi mantida a prioridade na convocação dos alunos com deficiência (PCDs).

O responsável pode optar por preencher uma das vagas remanescentes disponíveis. Caso o aluno queira entrar na fila de espera de uma outra escola, a posição na fila respeitará o dia e horário que a nova solicitação foi feita.

No ato da matrícula, os responsáveis deverão apresentar original e cópia dos seguintes documentos:

I – Certidão de Nascimento do estudante;

II – 2 fotos 3×4;

III – Histórico escolar ou protocolo de transferência, constando o ano escolar para qual o estudante está habilitado (quando se aplica);

IV – Comprovante de residência com CEP;

V – Carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo;

VI- Carteira de identidade (RG) e CPF do estudante;

VII- Carteira de identidade (RG) e CPF do responsável;

VIII- Cartão Nacional de saúde (SUS) e NIS com numeração do estudante.