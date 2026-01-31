Governo do Estado reforça serviços para o fim de semana de pré-Carnaval

O Governo do Estado preparou um esquema especial de serviços para o fim de semana de pré-Carnaval, com diversos blocos de rua e ensaios técnicos previstos para sábado 31/01) e domingo (02/02), no Rio de Janeiro. A atuação integrada envolve ações nas áreas de segurança pública, saúde, transportes e fiscalização, com foco na proteção de foliões, moradores e trabalhadores.

A Polícia Militar montou um esquema de segurança que mobilizará mais de 2.700 agentes em diversos eventos na Região Metropolitana e no interior. O maior contingente será destinado aos megablocos no Centro do Rio, onde 1.540 policiais acompanharão os desfiles do "Bloco da Gold" (Léo Santana), no sábado (31/01), e do bloco "Será Que Abre", no domingo (01/02). O planejamento para o Circuito Preta Gil inclui 23 pontos de revista com detectores de metais, torres de observação, patrulhamento com cães e cavalos, além do uso de drones e helicópteros com tecnologia de reconhecimento facial.

Simultaneamente, os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambódromo desta sexta-feira (30/01) até o domingo (01/02), contam com o reforço diário de 200 policiais, totalizando 1.200 militares escalados para os eventos. O policiamento na Sapucaí será apoiado por 22 viaturas, dez motocicletas e tropas especializadas do Batalhão de Choque e do Regimento de Cavalaria, cobrindo vias estratégicas como a Avenida Presidente Vargas e no Viaduto 31 de Março.

Além dos megablocos e ensaios, a corporação atuará na segurança de outros 38 blocos de rua autorizados e no Carnaval Fan Fest, em Copacabana. O esquema operacional do final de semana também abrange as praias através da Operação Verão e as partidas do Campeonato Carioca, com atenção especial aos jogos entre Botafogo e Fluminense, no Engenhão, e Madureira e Vasco, em São Januário.

Já a Polícia Civil manterá suas delegacias em funcionamento, com equipes de plantão para o registro de ocorrências e atuação integrada com os demais órgãos de segurança.

Equipes do programa Segurança Presente, da Secretaria de Governo reforçarão o policiamento na região central do Rio. A base do Segurança Presente do Centro contará com aumento no efetivo durante os megablocos.

No sábado (31/01), o policiamento terá entre 60 e 70 policiais. Já no domingo (01/02), o reforço será de 30 a 40 agentes.

Equipes da Operação Lei Seca estarão posicionadas em pontos estratégicos de toda a cidade, fiscalizando motoristas para garantir a segurança no trânsito e evitar a mistura de álcool e direção.

Saúde

Todos os hospitais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual de saúde vão funcionar normalmente, com atendimento 24 horas por dia. O serviço SAMU 192, único do estado operado pela SES-RJ, funcionará 24 horas por dia, mantendo toda a sua frota ativa em atendimento. São 73 ambulâncias, incluindo duas de suporte de desastres, além de 30 motolâncias.

Os veículos do SAMU ficarão localizados em pontos estratégicos, com destaque para Zona Sul e região central da cidade, incluindo a base ao lado do Sambódromo da RioFarmes.

Cedae

A Cedae, com a Operação Bloco da Hidratação, intensificará sua atuação no Carnaval de rua do Rio com distribuição gratuita de água para no megabloco Circuito Preta Gil, no Centro. Com a expectativa de oferecer mais de 70 mil litros de água por fim de semana, a companhia estruturou três grandes pontos de hidratação estratégicos: Palácio Tiradentes, Praça do Expedicionário e em frente à Avenida Almirante Barroso, todos devidamente identificados com balões da Cedae.

A logística inclui a instalação de um superbebedouro fixo no Largo do Paço Imperial, equipado com oito bicas e capacidade para seis mil litros, garantindo o abastecimento contínuo. Ao final dos desfiles, um carro-pipa funcionará como "chuveirinho" para refrescar os participantes. Além da oferta de água, a ação prevê o cuidado com o bem-estar dos foliões por meio da distribuição de viseiras, filtro solar e copos.

Ao todo, a Cedae prestará apoio a mais de 30 blocos. Além dos 15 megablocos da região central, a companhia enviará aguadeiros para desfiles de menor porte nas zonas Norte, Sul e Oeste.

Transportes

O MetrôRio funcionará com horários estendidos nas estações Praça Onze e Central do Brasil, operando das 5h às 4h na sexta-feira (30/01) e das 5h às 2h30 no sábado (31/01); já no domingo (01/02), o funcionamento será das 7h às 2h30. As demais estações fecharão nos horários habituais, ficando abertas após a meia-noite apenas para desembarque.

A SuperVia também reforçará sua grade com viagens extras nos ramais Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo para atender os ensaios técnicos. Especificamente para os foliões dos megablocos, estão previstas oito viagens adicionais no sábado para o Bloco da Gold e 18 viagens extras no domingo para o bloco Será Q Abre?, com redução de intervalos nos ramais Japeri e Santa Cruz.

Nas barcas, a linha Araribóia terá operação reforçada no sábado (31/01), com intervalos reduzidos para 15 minutos nos períodos de maior fluxo (das 7h às 10h e das 12h às 15h). No domingo (01/02), a grade será especial com partidas a cada 30 minutos, diminuindo para 15 minutos nos mesmos horários de pico. Toda a operação é coordenada pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) para garantir a fluidez e a segurança no deslocamento de quem vai curtir a folia ou acompanhar os ensaios na Sapucaí.