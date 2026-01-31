Prefeitura de Niterói remove veículos abandonados na Zona Norte

A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, realizou operações de remoção de veículos abandonados na Zona Norte da cidade. Uma ação aconteceu na Rua Benjamin Constant, no Largo do Barradas, e terminou com dois veículos levados para o pátio municipal. A outra fiscalização foi na Rua João Brasil, na Engenhoca, e resultou em três veículos rebocados.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, enfatizou que essas ações têm papel fundamental para garantir que os interesses da população sejam atendidos.

Leia também:

São Gonçalo terá fim de semana de diversão com Caravana de Arte e Lazer

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de aliados na prisão

“A população nos demanda e nós intervimos sempre que necessário. É muito importante que continuem fazendo as suas denúncias, pois só assim conseguimos manter a ordem em nossa cidade”, disse Nelson Godá.

Durante esse tipo de fiscalização, a equipe identifica e retira os veículos abandonados, garantindo o ordenamento da via, beneficiando a saúde pública e auxiliando na mobilidade urbana e na segurança. Um exemplo de como o veículo abandonado representa risco para a saúde é que ele pode servir de criadouro de mosquitos como o Aedes aegypti, que podem transmitir dengue e outras doenças.

Participaram da operação integrada agentes da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), da Guarda Municipal e do PROEIS, além de fiscais de Posturas e de policiais militares do 12º Batalhão. O objetivo também foi averiguar a existência de oficinas mecânicas e lava-jatos irregulares.