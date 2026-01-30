Pré-Carnaval: Enel Rio dá dicas para quem vai cair na folia, organizar eventos ou descansar

Para curtir o Carnaval na rua, é preciso estar ligado mesmo durante a agitação - Foto: Divulgação/© Tomaz Silva/Agência Brasil

Para curtir o Carnaval na rua, é preciso estar ligado mesmo durante a agitação - Foto: Divulgação/© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Carnaval ainda não chegou, mas o clima já é de folia, com diversos eventos que servem de “esquenta” para os dias de folia. Seja aproveitando os blocos e ensaios ou viajando para descansar, o importante é curtir com segurança. Muitos ainda somam à diversão uma renda extra, organizando eventos com carros de som, trios elétricos ou em quiosques. Confira as dicas da Enel Rio para evitar imprevistos elétricos em cada um desses casos:

Para quem vai cair na folia

• Para curtir o Carnaval na rua, é preciso estar ligado mesmo durante a agitação. Fique atento se encontrar fios caídos ou cabos partidos. Evite contato com a fiação e entre em contato com a Enel imediatamente;

• Se for brincar com serpentinas metálicas, confetes e espuma, lembre-se de manter a diversão longe da rede elétrica;

• Se for recarregar o celular em lugares públicos, evite superfícies molhadas;

• Como as chuvas inesperadas são típicas do verão, certifique-se de que não deixou nenhuma instalação elétrica em área externa que possa ser atingida pela água e causar um curto-circuito, mesmo que vá ficar só algumas horas fora de casa,

• Para quem vai a blocos que terminam com banho de mangueira ou espuma nos foliões, fique atento para não encostar mãos ou pés molhados em alguma instalação elétrica;

• Nunca deixe o ar-condicionado ligado quando estiver fora de casa: além de aumentar o valor da sua conta de luz, esta prática traz risco de acidentes ou até de incêndios.

Para quem vai organizar eventos

• Muita atenção na hora de montar de palcos de shows, realizar instalações elétricas para iluminação e organizar o trajeto de carros de som e trios elétricos. É preciso manter uma distância segura de 2 metros da rede elétrica;

• Em hipótese levante fios para a passagem de trios elétricos e carros de som. Por isso, o trajeto do cortejo não pode ser improvisado;

• Realizar ligações irregulares de energia, para comércios improvisados, além de ser crime, é uma prática perigosa. Os comerciantes devem pedir orientação com antecedência pelos canais de atendimento da Enel;

• Os enfeites não devem ser afixados com arames, e nem em postes. Além disso, os enfeites devem ser instalados com firmeza, para que não soltem com o vento e atinjam o sistema elétrico, causando queda de energia e acidentes.

Para a turma do descanso

• Antes de viajar: desconecte os eletrodomésticos que não serão usados, como TVs, micro-ondas e carregadores. Além de evitar desperdício, esta medida reduz o risco de curtos-circuitos;

• Para quem vai passar muitos dias fora de casa, desligar o disjuntor geral pode ser a melhor opção;

• Para os eletrodomésticos que precisam ficar ligados, como a geladeira, vale usar protetores contra curtos elétricos;

• Um check-up nas instalações elétricas antes de viajar também cai bem: nada de fios desencapados ou cheiro de queimado nas tomadas.