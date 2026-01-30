Sesc Verão São Gonçalo terá três dias de shows e programação gratuita no Parque RJ

O Sesc Verão acontece no Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista, que terá sua inauguração oficial no dia 8 - Foto: Divulgação

Entre os dias 6 a 8 de fevereiro, São Gonçalo recebe mais uma edição do Sesc Verão, que acontece pela quarta vez no município. Com entrada franca, o evento promove três dias de shows, além de atividades esportivas e culturais voltadas para públicos de todas as idades. Neste ano, o Sesc Verão acontece no Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista, que terá sua inauguração oficial no dia 8.

A programação musical traz nomes de destaque da cena nacional. A abertura do Sesc Verão, na sexta-feira (6), fica por conta do grupo de pagode Bom Gosto. No sábado (7), o palco recebe o grupo de rap 3030.

Para encerrar o evento em grande estilo, o domingo (8) será marcado pelo show do grupo gonçalense Os Garotin, um dos maiores destaques da música brasileira atual. Em 2024, o grupo alcançou reconhecimento internacional ao vencer o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com o disco “Os Garotin de São Gonçalo”.

Além dos shows, o público poderá aproveitar a área com foodtrucks, além de distribuição gratuita de água, com apoio da concessionária Águas do Rio, e bebedouros disponíveis no local.

O Sesc Verão São Gonçalo é uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio.

PARQUE RJ

O Sesc Verão também marca um momento importante para a cidade: a inauguração oficial do Parque RJ São Gonçalo, que acontece no domingo (8), durante a programação. A entrega do novo espaço à população será feita pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e pelo prefeito Capitão Nelson, às 17h de domingo.

As obras do Parque RJ São Gonçalo são resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades e a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

PROGRAMAÇÃO:

-Sexta-feira (6/2) – Abertura: 15h

16h – DJ

19h – Walace Araújo

21h – Bom Gosto

-Sábado (7/2) – Abertura: 15h

16h – DJ

19h – No Sigilo

21h – 3030

-Domingo (8/2) – Abertura: 15h

16h – DJ

17h – Cerimônia oficial de inauguração

20h – Os Garotin