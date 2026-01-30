Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é preso em flagrante por tentativa de roubo em residência em Niterói

Suspeito foi encontrado dentro do imóvel no bairro de Boa Viagem

30 de janeiro de 2026 - 10:07
Um homem foi preso em flagrante por tentativa de roubo em uma residência na Rua Presidente Domiciano, no bairro de Boa Viagem, em Niterói, na madrugada desta quinta-feira (29). Em nome do suspeito, há oito anotações criminais por diferentes crimes.

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) foram acionados para confirmar a denúncia de tentativa de roubo a um imóvel no bairro de Boa Viagem. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o acusado dentro da casa, parcialmente encurralado pela vítima, que reagiu à ação criminosa.

O suspeito ainda tentou fugir do local, mas foi preso pelos policiais. Logo em seguida, tanto a vítima quanto o acusado foram levados à 76ª DP (Centro), onde o homem foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e continua preso.

Contra o acusado, há seis anotações por furto, uma por roubo e uma por tráfico de drogas.

