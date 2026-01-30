Homem é preso em flagrante por tentativa de roubo em residência em Niterói

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de roubo em uma residência na Rua Presidente Domiciano, no bairro de Boa Viagem, em Niterói, na madrugada desta quinta-feira (29). Em nome do suspeito, há oito anotações criminais por diferentes crimes.

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) foram acionados para confirmar a denúncia de tentativa de roubo a um imóvel no bairro de Boa Viagem. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o acusado dentro da casa, parcialmente encurralado pela vítima, que reagiu à ação criminosa.

O suspeito ainda tentou fugir do local, mas foi preso pelos policiais. Logo em seguida, tanto a vítima quanto o acusado foram levados à 76ª DP (Centro), onde o homem foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e continua preso.

Contra o acusado, há seis anotações por furto, uma por roubo e uma por tráfico de drogas.