A criação da escola bilíngue integra uma estratégia mais ampla de valorização da educação pública - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

Niterói terá sua primeira escola pública bilíngue em Português e Espanhol. A iniciativa será implantada em 2026 na Escola Municipal Dom José Pereira Alves, na Vila Ipiranga, no Fonseca. O projeto é resultado de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e o Ministério da Educação do Uruguai.

O acordo foi firmado durante encontro realizado em Montevidéu entre o prefeito de Niterói e presidente do Mercocidades, Rodrigo Neves, e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.

“Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com a educação pública de qualidade. A parceria com o Uruguai amplia horizontes, fortalece a formação dos nossos estudantes e contribui para a integração cultural”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

A criação da escola bilíngue integra uma estratégia mais ampla de valorização da educação pública, baseada em parcerias institucionais, inovação pedagógica e ampliação das oportunidades educacionais para os estudantes da rede municipal.

O projeto faz parte de um programa da Secretaria Municipal de Educação voltado à ampliação do ensino da língua espanhola e ao fortalecimento da educação integral em tempo integral, conectando a rede pública de Niterói a países da América Latina.

A iniciativa prevê ainda ações de formação continuada para professores, com foco no ensino da língua espanhola e na consolidação das práticas pedagógicas do programa.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a implantação da escola bilíngue representa um avanço importante na formação dos estudantes e dos profissionais da rede.

“Estamos ampliando o acesso ao ensino de línguas e fortalecendo uma educação pública conectada com o mundo. A escola bilíngue em Português e Espanhol contribui para a formação integral dos nossos estudantes, amplia horizontes culturais e cria novas possibilidades educacionais e profissionais para o futuro”, destacou.