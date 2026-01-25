'Detran em Movimento' é prorrogado para terceiro dia inédito em Itaboraí após grande procura da população

Entre os serviços oferecidos estão vacinação, aferição de pressão arterial, atendimentos do Cadastro Único, orientações jurídicas, intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho, entre outros - Foto: Divulgação

O Programa DETRAN em Movimento, realizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí, foi prorrogado para um terceiro dia de atendimento, um fato inédito na história da ação no estado. Após a expressiva procura registrada nos dois primeiros dias, quando mais de mil pessoas foram atendidas, a iniciativa retorna na próxima segunda-feira (26), das 9h às 16h, com atendimento exclusivo para emissão da Carteira de Identidade, além de serviços oferecidos pela Prefeitura.

A ampliação do programa reforça a importância do acesso à documentação básica e o compromisso dos órgãos públicos com a garantia de cidadania e dignidade à população. Durante o terceiro dia, equipes do DETRAN-RJ também estarão no local para orientar os moradores e realizar agendamentos de outros serviços, encaminhando os cidadãos para os postos oficiais do órgão.

Para o secretário municipal de Justiça e Cidadania, Dr. Almir Carvalho, a prorrogação do evento evidencia o impacto social da iniciativa no município.

“Estamos falando de um serviço essencial, que garante cidadania e dignidade às pessoas. A procura foi tão grande que conseguimos, junto ao DETRAN, algo histórico para Itaboraí, que é um terceiro dia de atendimento. Isso mostra que a população confia, precisa e valoriza esse tipo de ação”, destacou o secretário.

Além dos serviços do DETRAN-RJ, a Prefeitura de Itaboraí mobilizou diversas secretarias municipais em uma grande ação integrada de cidadania. A população ainda poderá ter acesso a atendimentos nas áreas de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Renda, Meio Ambiente, Agricultura, Cultura, Esporte e Lazer, Defesa Civil, Políticas para as Mulheres, Proteção Animal, Fazenda e Tecnologia e Transporte.

A vice-presidente do DETRAN-RJ e coordenadora do Programa DETRAN em Movimento, Penha Bernardes, ressaltou que o programa tem como principal objetivo aproximar o órgão da população e falou sobre a importância da prorrogação do atendimento em Itaboraí.

“O objetivo do Detran RJ é garantir a cidadania da população fluminense. Diante do grande sucesso do Detran em Movimento em Itaboraí, decidimos oferecer mais uma oportunidade aos moradores da cidade que precisam tirar a nova Carteira de Identidade Nacional. Na segunda-feira, estaremos aqui na Praça Marechal Floriano Peixoto, para o terceiro dia de atendimento aos moradores de Itaboraí. Nossa missão é atender as pessoas com agilidade e conforto”, disse a vice-presidente do DETRAN- RJ.

O deputado estadual Guilherme Delaroli, responsável por indicar a realização do programa em Itaboraí e articular a prorrogação inédita do atendimento, junto ao presidente do DETRAN-RJ, Rodrigo Coelho, celebrou o resultado da ação no município.

“Fico muito feliz em ver Itaboraí sendo prioridade em um programa tão importante. A grande adesão da população mostrou que a cidade precisava dessa iniciativa, e conseguimos, junto ao DETRAN-RJ, garantir algo que nunca havia acontecido antes, o terceiro dia de atendimento. Isso é compromisso com as pessoas”, ressaltou Guilherme Delaroli.

Quem passou pelo local aprovou o atendimento. Uma das beneficiadas pela ação, Rosana da Costa, de 35 anos, destacou a praticidade do serviço.

“É muito mais fácil resolver tudo perto de casa. Fui muito bem atendida, consegui tirar minha identidade e ainda recebi orientações sobre outros serviços”, afirmou a moradora do bairro Vila Brasil.

O atendimento na próxima segunda-feira (26/01) será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, exclusivamente para a emissão da Carteira de Identidade e demais serviços ofertados pela Prefeitura de Itaboraí.

Serviço

Programa DETRAN em Movimento

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro de Itaboraí

Data: 26 de janeiro

Horário: 9h às 16h

Atendimento por ordem de chegada, com distribuição de senhas