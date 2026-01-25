IPVA 2026: mais veículos têm pagamento esta semana

A quitação poderá ser realizada por Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, em bancos parceiros da Fazenda Estadual (Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB) - Foto: Divulgação/Foto de luigi alvarez/Pexels

Veículos com placas terminadas de 3 a 7 têm vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 agendados a partir desta segunda-feira (26). O período é referente à primeira parcela e à cota única, que oferece 3% de desconto ao contribuinte.

O pagamento do imposto deve ser realizado por meio do Documento de Arrecadação Estado do Rio de Janeiro (DARJ). Para obtê-lo, o dono de veículo deve acessar o hotsite do IPVA, no endereço https://ipva2026.fazenda.rj.gov.br/, e clicar em “Emissão DARJ IPVA”. Após informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o arquivo já estará disponível para ser baixado.

A quitação poderá ser realizada por Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, em bancos parceiros da Fazenda Estadual (Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB). É importante lembrar que, para pagamentos via Pix, o contribuinte deve se atentar aos dados do recebedor, que deve constar como “SEFAZ RJ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ”, além do CNPJ 42.498.675/0001-52.

O Pix é a modalidade de pagamento preferida entre os contribuintes, sendo cerca de 66% do total de mais de 700 mil DARJs quitados até a última quinta-feira, dia 22. Desde a liberação, no dia 8 de janeiro, 2,7 milhões de DARJs foram gerados. A Secretaria de Fazenda alerta que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem.

Confira o calendário:

