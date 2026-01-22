Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) abre concurso público voltado para médicos

Em Niterói, há oportunidades para o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF) - Foto: Divulgação/Redes Sociais

As inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), voltado para a área médica, seguem abertas até a próxima sexta-feira (30). O processo seletivo oferece 152 vagas imediatas, distribuídas em 96 cargos e especialidades, além de cadastro reserva para atuação nos hospitais universitários federais administrados pela estatal.

Em Niterói, há oportunidades para o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF). As vagas contemplam áreas como cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, anestesiologia, cardiologia e oncologia.

Os salários variam entre R$ 11.464,35, para jornada de 24 horas semanais, e R$ 19.107,31, para carga horária de 40 horas.

O edital também reforça políticas de inclusão, com reserva de vagas para pessoas pretas e pardas (25%), pessoas com deficiência (10%), indígenas (3%) e quilombolas (2%). A iniciativa busca ampliar a diversidade e promover equidade no acesso ao serviço público de saúde.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis nos sites oficiais da Ebserh e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso.