Detran RJ abre os postos neste sábado (24) para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional

O Detran RJ vai abrir os postos de identificação civil em todo o Estado do Rio de Janeiro, neste sábado (24), mediante agendamento, para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O objetivo é ampliar o atendimento aos usuários, diante da alta demanda para emissão da nova identidade, e atender pessoas que trabalham em horário comercial e não conseguem ir aos postos durante a semana.

O funcionamento na maioria dos postos será das 8h às 12h. Mas a unidade do Mercado Municipal de Niterói abrirá das 9h às 13h. E nos postos localizados em sete shoppings (Aerotown, Itaguaí Shopping Mix, Shopping Nova Iguaçu, Resende Shopping Mix, West Shopping, Guarus Shopping e Shopping Estação Itaipava), o atendimento vai das 10h às 14h.

O agendamento deve ser feito pelo site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. As vagas estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (21/1), à tarde.

"O funcionamento dos postos aos sábados é fundamental para suprir o aumento da procura pela nova identidade. Quem não tiver tempo de cuidar disso durante a semana poderá tirar o documento no sábado. Assim, o Detran RJ atende melhor o cidadão, com a dignidade e o respeito que ele merece", disse o presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho.

Para obter a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o cidadão precisa levar a certidão de nascimento ou de casamento original (ou a cópia autenticada em cartório). Além disso, deverá apresentar um documento que contenha seu número de CPF. É importante levar também um comprovante de residência e, no caso dos cidadãos naturalizados, o certificado de naturalização.

A CIN, que começou a ser emitida pelo Detran RJ em 2023, tem o CPF como único número de identificação. No Estado do Rio, mais de 3,5 milhões de CINs já foram emitidas pelo Detran RJ. O documento de identidade atual, com o RG, continuará válido até 2032. Por isso, quem tem o RG em bom estado não tem necessidade de se apressar para tirar a nova identidade.