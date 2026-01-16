Ação Animal: projeto itinerante gratuito promove nova edição neste sábado (17) no Fonseca

O projeto “Ação Animal”, promovido pela Prefeitura de Niterói em conjunto com a Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda), irá realizar mais uma edição do evento neste sábado (17). A ação acontecerá no Fonseca e oferecerá diversos serviços gratuitos no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), como orientação veterinária, vacinação antirrábica, tratamento de esporotricose e microchipagem.

Os atendimentos ocorrerão das 9h às 13h. Os serviços de vacinação antirrábica, orientação veterinária e tratamento de esporotricose serão realizados por ordem de chegada. Já a microchipagem terá limite de cem unidades para cães e gatos, com um cadastro por CPF.

Para participar da ação, é necessário estar com o pet no local, além de apresentar os documentos do tutor do animal e comprovante de residência de Niterói.

O Ação Animal é um projeto itinerante que já realizou a implantação de mais de cinco mil microchips em cães e gatos no município de Niterói. O procedimento permite o registro dos dados do tutor responsável, incluindo nome e endereço, além de informações do animal, como histórico de vacinação, data de nascimento e eventual castração.

Serviços:

Endereço: Travessa Luís de Matos, 105, Fonseca (Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos).

Horário: 9h às 13h.