Perseguição termina com dois mortos e três baleados no Centro de Niterói; Vídeo

Uma troca de tiros entre policiais e criminosos, na Avenida Marquês do Paraná, em Niterói, durante a madrugada desta sexta-feira (16), deixou dois suspeitos mortos e três baleados. Durante a ação, os policiais apreenderam quatro fuzis, três pistolas, oito carregadores de fuzis, drogas e o veículo utilizado pelo grupo, que colidiu com um poste em meio ao confronto, deixando o automóvel completamente destruído.

Por volta das 4h30, durante a ação, que teve início a partir de informações obtidas pela polícia sobre a possível circulação de criminosos armados em um veículo modelo Renault Cardian, policiais do 12º BPM (Niterói) intensificaram o policiamento na região das comunidades da Chácara e do Estado, em Niterói, resultando na identificação de um carro com as mesmas características, que trafegava em alta velocidade, iniciando, posteriormente, um breve confronto.

Dois criminosos morreram ainda no local e outros três foram baleados, socorridos para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca. Segundo as primeiras informações, o estado de saúde dos criminosos, que seriam oriundos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, é estável.





O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que ficará responsável pela investigação.