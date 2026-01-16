PM apreende submetralhadora na comunidade da Chumbada, em São Gonçalo

Policiais militares do 1ºBPM (São Gonçalo) apreenderam uma submetralhadora e drogas durante uma operação para retirada de barricadas na comunidade da Chumbada, no Galo Branco, nesta quinta-feira (16).

Segundo informações da PM, durante o trabalho de retirada de materiais das ruas, os policiais localizaram um local de tráfico onde localizaram o armamento. Além da metralhadora, foram achado oito sacolas com drogas prontas para serem vendidas.

Não há registro de presos ou feridos na ação. O material foi levado para delegacia local.