PM apreende submetralhadora na comunidade da Chumbada, em São Gonçalo

Cerca de oito sacolas com drogas também foram encontradas no local

16 de janeiro de 2026 - 09:28
Material foi localizado durante operação para retirada de barricadas
Policiais militares do 1ºBPM (São Gonçalo) apreenderam uma submetralhadora e drogas durante uma operação para retirada de barricadas na comunidade da Chumbada, no Galo Branco, nesta quinta-feira (16).

Segundo informações da PM, durante o trabalho de retirada de materiais das ruas, os policiais localizaram um local de tráfico onde localizaram o armamento. Além da metralhadora, foram achado oito sacolas com drogas prontas para serem vendidas.

Não há registro de presos ou feridos na ação. O material foi levado para delegacia local.

