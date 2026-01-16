Enem 2025: participantes já podem consultar notas

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a edição de 2025 do ENEM contou com 4,8 milhões de inscritos e registrou 72% de presença - Foto: Divulgação/Angelo Miguel/MEC

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (ENEM) foram divulgados nesta sexta-feira (16). Os participantes já podem consultar as notas individuais na Página do Participante. As pontuações são atribuídas em quatro áreas do conhecimento, além da nota da redação, cuja pontuação varia de zero a mil pontos.

No caso dos treineiros, que são os candidatos que ainda não concluíram o ensino médio em 2025, o resultado individual estará disponível em até 60 dias.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a edição de 2025 do ENEM contou com 4,8 milhões de inscritos e registrou 72% de presença, conforme os dados do balanço da aplicação.

Com os resultados do exame, os participantes poderão concorrer a vagas em instituições públicas de educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições estarão abertas de 19 a 23 de janeiro. Já quem deseja tentar uma bolsa de estudos pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) poderá se inscrever entre os dias 26 e 29 de janeiro, além da possibilidade de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A inscrição no Sisu não exige o envio prévio de documentos. No entanto, os candidatos selecionados deverão ficar atentos aos prazos e requisitos e apresentar a documentação solicitada pela instituição de educação superior no momento da matrícula.