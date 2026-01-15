Senac RJ oferece vagas gratuitas para o 1º ano do Ensino Técnico Integrado ao Médio em Niterói

O Senac RJ está disponibilizando vagas gratuitas para a turma de 1º ano do Ensino Técnico Integrado ao Médio, por meio do Programa Senac de Gratuidade, em Niterói. Os cursos de nível médio estão integrados à formação profissionalizante nas áreas de Inteligência Artificial ou Multimídia. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem fazer as inscrições pelo site https://psg.rj.senac.br/. O prazo de matrícula segue até o preenchimento das vagas disponíveis.

O ano letivo começará em 9 de fevereiro de 2026. As aulas serão no turno da manhã. O material didático está incluído. No ato da matrícula, o aluno deve apresentar documento de identidade, CPF e declaração ou certificado de conclusão do Ensino Fundamental do aluno. Para candidatos menores de idade, os responsáveis também deverão levar documento de identidade e CPF e documentos comprobatórios para desconto ou gratuidade.

Ensino Técnico Integrado ao Médio abarca três mil horas, sendo que a Formação Básica compreende as competências das áreas do conhecimento, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio: Ciências da Natureza e suas tecnologias; Linguagens e suas tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas; Matemática e suas Tecnologias. O aluno também receberá uma Formação Técnica e Profissional na área escolhida e, ao final de cada ano, terá certificações intermediárias de acordo com o itinerário formativo. Ao concluir o terceiro ano os estudantes recebem o diploma de conclusão do curso.



Inteligência Artificial - No Técnico em Inteligência Artificial integrado ao Ensino Médio, os alunos irão aprender a desenvolver e aplicar IA utilizando algoritmos, técnicas de aprendizado de máquina e deep learning para criar sistemas inteligentes. Ao final de cada ano, os estudantes receberão certificados de qualificação profissional técnica. No primeiro ano, são certificados como Assistente em Gestão de Dados. No segundo, como Assistente em Business Intelligence com IA e, no terceiro, como Assistente em Desenvolvimento e Implementação de IA.

Multimídia - O exercício dessa profissão foi regulamentado, em 7 de janeiro, pela lei n° 15.325/2026, sancionada pelo presidente Lula. Os estudantes que optarem pelo Técnico em Multimídia integrado ao Ensino Médio irão aprender a criar sites e projetos gráficos para marketing digital, produzir e editar vídeos e imagens, fazer animações e webgames 2D. No final do primeiro ano, serão certificados como Desenvolvedor de Produtos para Web; no segundo, a certificação é Desenvolvedor de Animações e, no terceiro, Desenvolvedor de Webgames. No dia 7 de janeiro, o presidente Lula sancionou a lei n° 15.325/2026 que regulamenta o exercício dessa profissão.

Serviço:





Senac RJ oferece XX vagas gratuitas para o Ensino Técnico Integrado ao Médio em Niterói

Senac RJ Niterói - Rua Almirante Teffé, 680 – Centro – Niterói

Ensino Médio Técnico em Inteligência Artificial (06 vagas)

Ensino Médio Técnico em Multimídia (02 vagas)

Inscrições: https://psg.rj.senac.br/

Documentos necessários:





Do aluno (original e cópia):

- Documento de identidade e CPF

- Declaração de estar matriculado e cursando o 9o ano do fundamental II ou certificado de conclusão

Do responsável (Para candidatos menores de idade – original e cópia):

- Documento de identidade e CPF

- Documentos comprobatórios para desconto ou gratuidade, quando aplicável