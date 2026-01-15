Niterói inicia ação para reduzir filas por consultas, exames e cirurgias

O projeto começa com a instalação de uma carreta do Ministério da Saúde no Mercado Municipal - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói inicia, a partir de sexta-feira (16), uma ação para reduzir as filas por consultas, exames e cirurgias na rede municipal de saúde, em parceria com o Ministério da Saúde. A iniciativa faz parte do Programa Fila Zero e do programa Agora Tem Especialistas, com o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços médicos especializados.

O projeto começa com a instalação de uma carreta do Ministério da Saúde no Mercado Municipal, que ficará cerca de 30 dias oferecendo exames de tomografia por meio de encaminhamento da Central de Regulação, com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 17h.

Segundo o prefeito Rodrigo Neves, a parceria amplia a capacidade de atendimento, diminuindo tempos de espera e fortalecendo o sistema municipal, que também contratou mais de 260 médicos e continuará investindo em novas estruturas.

Além disso, nos dias 16 e 17 de janeiro, haverá um mutirão de exames e cirurgias em vários hospitais municipais, oferecendo procedimentos como mamografia, endoscopia, ultrassonografia, cirurgias gerais e pediátricas, entre outros. A ação também inclui a participação do Hospital Universitário Antônio Pedro e do IBAP, ampliando a oferta de exames como ressonância magnética e cateterismo.

O atendimento será feito através do encaminhamento pela rede municipal de saúde, conforme os critérios definidos pela Central de Regulação.