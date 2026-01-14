Campo de São Bento terá horário especial de funcionamento até o Carnaval

A Prefeitura de Niterói informou que o Campo de São Bento passará a funcionar em horário estendido até o período do Carnaval. A mudança amplia o acesso da população a um dos principais espaços de lazer ao ar livre da cidade durante o verão.

Antes, o parque funcionava diariamente das 7h às 19h. Com a nova determinação, o horário será ampliado até as 22h, permitindo que moradores e visitantes aproveitem o espaço também no período da noite. O Campo de São Bento está localizado na Rua Gavião Peixoto, no bairro de Icaraí, e é bastante frequentado para caminhadas, atividades físicas, lazer em família e eventos culturais.

A decisão leva em consideração o aumento da circulação de pessoas nesta época do ano, além das altas temperaturas, que fazem com que muitos optem por atividades ao ar livre fora dos horários de sol intenso. Durante o funcionamento estendido, o local contará com reforço na iluminação e na segurança, garantindo mais conforto e tranquilidade aos frequentadores. O horário especial seguirá até o fim do Carnaval.