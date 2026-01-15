Prefeitura de Niterói anuncia ciclofaixa e faixa para corrida na orla de Itacoatiara

A Prefeitura de Niterói anunciou a implantação de uma ciclofaixa e de uma faixa exclusiva para corrida e caminhada - Foto: Divulgação/ Lucas Benevides

A Praia de Itacoatiara, na Região Oceânica, vai ganhar um novo atrativo para moradores e turistas. A Prefeitura de Niterói anunciou a implantação de uma ciclofaixa e de uma faixa exclusiva para corrida e caminhada, com o início das intervenções previsto para a noite de segunda-feira, dia 19 de janeiro.

O projeto prevê mudanças na circulação viária da orla de Itacoatiara, incluindo a transferência do estacionamento para o lado oposto da via e a adoção de mão única. O tráfego de veículos passará a operar da seguinte forma: da Rua Matias Sandri em direção à Prainha de Itacoatiara e da Rua Matias Sandri até o Costão de Itacoatiara. A Avenida Beira-Mar seguirá permitindo o acesso a outras vias do bairro por meio da nova rotatória da Rua das Orquídeas.

Também serão implantados paraciclos, com 10 vagas para estacionamento de bicicletas em cada quiosque.

“As intervenções na orla de Itacoatiara ampliam a mobilidade ativa em Niterói, ao mesmo tempo em que valorizam um dos cartões-postais da cidade. Além da ciclofaixa, o projeto traz uma novidade inédita no município: uma faixa exclusiva para corrida e caminhada, pensada para oferecer mais segurança e conforto para moradores, esportistas e visitantes”, analisou o prefeito Rodrigo Neves.

Alinhamento – Na última sexta-feira (09), foi realizada uma reunião de alinhamento técnico com o objetivo de consolidar os encaminhamentos para a implantação das mudanças na orla. Participaram do encontro o secretário municipal Executivo, Felipe Peixoto; o diretor de Infraestrutura Cicloviária da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, João Pedro Boechat; a diretora de Planejamento de Tráfego e Infraestrutura Viária da NitTrans, Nicolle Serrano; a chefe de divisão de Engenharia Viária da NitTrans, Julia Cantarino; a assessora de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Fabiana Reseck; o presidente da Sociedade dos Amigos e Moradores de Itacoatiara (Soami), Guilherme Costa; e o diretor da Soami, Luiz Otávio.

“A iniciativa é resultado do diálogo e do trabalho conjunto entre a Prefeitura e a Sociedade dos Amigos e Moradores de Itacoatiara (Soami), que apresentou a demanda para que o projeto fosse implantado de forma permanente. É uma ação importante para quem vive e para quem frequenta Itacoatiara”, explicou o secretário municipal Executivo, Felipe Peixoto.

A diretora de Planejamento de Tráfego e Infraestrutura Viária da NitTrans, Nicolle Serrano, apresentou detalhes sobre as mudanças na circulação viária da orla de Itacoatiara.

“Com a nova ciclofaixa, será possível organizar o trânsito na orla, com a implantação de mão única, áreas de embarque e desembarque, estacionamento no lado oposto da via, além de vagas para idosos, pessoas com deficiência, motocicletas e ciclovagas”, destacou.

De acordo com João Pedro Boechat, diretor de Infraestrutura Cicloviária da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a cidade de Niterói deve ultrapassar, em breve, a marca de 90 quilômetros de infraestrutura cicloviária, com a implantação da nova ciclofaixa.

“São cerca de um quilômetro a mais de ciclovia, conectando o que já foi implantado na Rua Matias Sandri, na Estrada de Itacoatiara e na Avenida Francisco da Cruz Nunes, permitindo que mais pessoas usem a bicicleta para curtir o verão em Itacoatiara”, contou João Pedro.