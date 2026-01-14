Maricá realiza Dia D contra a Dengue nos quatro distritos neste sábado (17)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (17), das 8h às 14h, o Dia D contra a Dengue, com ações simultâneas nos quatro distritos do município. A iniciativa integra o fortalecimento da estratégia permanente de enfrentamento ao mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, e tem como foco a prevenção, a eliminação de criadouros do mosquito e a conscientização da população.

Durante a mobilização, equipes de agentes de combate às endemias realizarão visitas domiciliares em toda a cidade, com eliminação de possíveis focos do vetor, orientações diretas aos moradores e a ação educativa “10 minutos que salvam vidas”, que reforça a importância de reservar semanalmente um curto período para cuidar de quintais, caixas d’água, calhas e recipientes que possam acumular água.

Além das residências, o Dia D contará com ações educativas em pontos estratégicos de grande circulação, ampliando o alcance das orientações. As equipes estarão entre a Rodoviária e a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, além da Praça do Barroco e suas adjacências, em Itaipuaçu, promovendo diálogo, esclarecimentos e distribuição de informações à população.

Segundo o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, a participação da população é fundamental para o sucesso das ações.

“O Dia D reforça que o combate à dengue é uma responsabilidade coletiva. O poder público faz sua parte com planejamento e equipes nas ruas, mas a colaboração dos moradores, recebendo os agentes e adotando cuidados simples, é decisiva para reduzir a proliferação do mosquito”, destacou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt, explicou que o período exige atenção redobrada.

“As altas temperaturas e as chuvas frequentes do verão criam condições favoráveis para a proliferação do Aedes aegypti. Por isso, intensificamos as ações neste momento, unindo trabalho técnico, educação em saúde e mobilização social”, acrescentou.

Visitas às residências fortalecem o cuidado

As visitas domiciliares dos agentes de combate às endemias ocorrerão em pontos estratégicos nas seguintes localidades: Bairro da Amizade; Cordeirinho (a partir da Rua 108, sentido Ponta Negra); Praia de Ponta Negra (sentido Cordeirinho); Inoã, na região do Risca Faca; Jardim Atlântico Leste; e Barroco, da Praça dos Gaviões até a Praia de Itaipuaçu.

Para o gerente de Vigilância em Saúde Ambiental, Ronald Marques, ações simples fazem a diferença e contribuem para o enfrentamento à dengue na cidade.

“Eliminar água parada, permitir o acesso dos agentes de combate às endemias e manter uma rotina semanal de cuidados são medidas eficazes para interromper o ciclo do mosquito. O Dia D é um reforço importante, mas o combate à dengue precisa acontecer todos os dias. Contamos com a participação e conscientização da população”, ressaltou.

É importante lembrar que ações simples são essenciais para fortalecer o combate à dengue. São elas: receber os agentes de combate às endemias, reservar pelo menos 10 minutos semanais para vistoriar os imóveis, eliminar a água parada de recipientes e espaços nas residências, assim como compartilhar informações preventivas com familiares e amigos.

