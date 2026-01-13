Águas de Niterói amplia prazo para inscrições no Programa de Estágio 2026

A nova data limite para se candidatar às vagas é 27 de fevereiro - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A nova data limite para se candidatar às vagas é 27 de fevereiro - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A concessionária Águas de Niterói anunciou a prorrogação do período de inscrições para o seu Programa de Estágio 2026, voltado a estudantes. A nova data limite para se candidatar às vagas é 27 de fevereiro.

A iniciativa busca integrar jovens talentos ao cotidiano de uma das principais empresas privadas de saneamento básico do Brasil, oferecendo uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento profissional.

Podem participar da seleção estudantes de cursos técnicos e universitários, com disponibilidade para cumprir uma jornada de seis horas por dia ao longo de até dois anos. Os selecionados recebem bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição, além de outros benefícios.

O processo seletivo inclui quatro etapas, começando pela inscrição online, seguida de dinâmicas de grupo, entrevistas individuais e análise admissional.

Entre os cursos com oportunidades estão, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biblioteconomia e Arquivologia, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Designer Gráfico, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Técnico em Segurança do Trabalho.

Os interessados podem se inscrever e encontrar mais detalhes diretamente no site oficial do programa.

https://trabalheconosco.vagas.com.br/grupoaguasdobrasil/oportunidade/programa-de-estagio-2026-1-grupo-aguas-do-brasil-e-aguas-de-niteroi/2777049

