Sine Itaboraí divulga novas vagas de emprego para diferentes áreas e níveis de experiência
Oportunidades incluem jovem aprendiz, vagas sem exigência de experiência e postos para profissionais qualificados
A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SEMTRA), informa que o Sine Itaboraí está com diversas vagas de emprego abertas, contemplando diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, incluindo oportunidades para jovem aprendiz.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro.
Confira as vagas disponíveis:
- Atendentes – Jovem Aprendiz
Requisitos: 18 a 22 anos, Ensino Médio completo
- Jovem Aprendiz
Requisitos: 16 a 24 anos, Ensino Médio completo
- Vendedor Externo
Requisitos: desejável experiência em vendas
Benefícios: remuneração fixa, plano de saúde e odontológico, Total Pass, Gympass e auxílio-creche
- Telemarketing
Requisitos: vaga feminina, sem experiência
- Atendente
Requisitos: experiência na função
- Cozinheira
Requisitos: experiência na função
- Técnico em Meio Ambiente
Requisitos: experiência na função e registro no CRT ou CRQ
- Vendedor
Requisitos: sem experiência
- Psicólogo
Requisitos: experiência na função
- Professor de Informática
Requisitos: experiência na função
- Professor de Inglês
Requisitos: experiência na função
- Recepcionista
Requisitos: sem experiência
- Auxiliar de Cobrança
Requisitos: sem experiência
- Serviços Gerais
Requisitos: masculino, com seis meses de experiência
- Estagiário de Advocacia
- Secretário
Requisitos: experiência na função
A Prefeitura reforça a importância de os interessados comparecerem ao Sine munidos de carteira de trabalho digital ou física e comprovante de residência atualizado , para facilitar o atendimento e o encaminhamento às oportunidades disponíveis.