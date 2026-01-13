MGI convoca 254 candidatos da lista de espera do CNU

O não cumprimento dos prazos implica a perda da vaga - Foto: Divulgação/ Tomaz Silva/ Agência Brasil

O não cumprimento dos prazos implica a perda da vaga - Foto: Divulgação/ Tomaz Silva/ Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) convocou 254 candidatos da lista de espera da primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) para os cursos de formação, etapa obrigatória para a futura nomeação no serviço público federal.

As vagas contemplam cargos como Analista em Tecnologia da Informação, Analista Técnico de Políticas Sociais, Analista de Infraestrutura, Analista de Comércio Exterior e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, entre outros previstos.

Os convocados devem realizar a matrícula dentro do prazo solicitado em edital, por meio da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O não cumprimento dos prazos implica a perda da vaga.

As informações completas sobre a convocação, a relação de vagas e os procedimentos para matrícula estão disponíveis no site oficial do governo:

https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional/convocacao-novas-vagas