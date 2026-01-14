Renovação da CNH gratuita para idosos no Rio de Janeiro; Saiba mais
O benefício é exclusivo para pessoas a partir de 60 anos, residentes no estado do Rio de Janeiro
Motoristas com 60 anos ou mais que residem no estado do Rio de Janeiro podem renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem custo. A medida é assegurada por legislação estadual e tem como objetivo facilitar o acesso dos idosos ao serviço, eliminando a cobrança da taxa do Detran-RJ referente à renovação do documento.
Para iniciar o procedimento, é necessário realizar o agendamento on-line pelo site oficial do Detran-RJ. Durante o preenchimento, o sistema gera a guia de pagamento, conhecida como Duda, mas o valor não precisa ser pago pelos beneficiários da isenção.

Como funciona o atendimento:
No dia agendado, o motorista deve comparecer ao posto escolhido levando os documentos exigidos, como CNH atual, documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Não é necessário apresentar o comprovante de pagamento da taxa, já que o serviço é gratuito para o público contemplado.
Após o atendimento, o motorista passa pelo exame médico obrigatório, realizado em clínicas credenciadas. Concluída essa etapa, a nova habilitação fica disponível inicialmente em formato digital, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
Quem pode solicitar a gratuidade:
O benefício é exclusivo para pessoas a partir de 60 anos, residentes no estado do Rio de Janeiro. A isenção se aplica apenas à taxa de renovação. Caso o condutor solicite a versão impressa do documento, pode haver cobrança adicional.
A validade da habilitação varia conforme a idade do motorista:
- Condutores entre 50 e 69 anos devem renovar o documento a cada cinco anos;
- A partir dos 70 anos, o prazo de renovação passa a ser de três anos.
A orientação é que os motoristas fiquem atentos à data de vencimento para evitar penalidades e garantir que a CNH esteja sempre regularizada.