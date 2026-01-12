Valor máximo pago pelo INSS é atualizado; veja qual será o teto em 2026!

O valor máximo pago pelo INSS foi atualizado e passará a ser de R$ 8.475,55 em 2026, substituindo o teto atual de R$ 8.157,40. A mudança foi oficializada por meio de uma portaria publicada pelo Ministério da Previdência Social na última sexta-feira (9).

O reajuste acompanha a atualização anual dos benefícios que ultrapassam o salário mínimo e tem como base a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), indicador utilizado para corrigir aposentadorias, pensões e auxílios pagos acima do piso nacional.

Leia também:

Prefeitura de Arraial do Cabo abre concurso público com 73 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Renovação automática da CNH: Inicia nesta sexta-feira (9) o programa para motoristas responsáveis



Os novos valores entram em vigor a partir de fevereiro de 2026, quando os segurados passam a receber os benefícios já corrigidos. Junto com o novo teto, também foram divulgadas as novas faixas de contribuição previdenciária, que variam de acordo com a remuneração de empregados, trabalhadores domésticos e avulsos.