Prouni: Novo processo seletivo acontece no final de janeiro; Confira o calendário

O edital foi publicado pelo MEC na noite desta quarta-feira (8) - Foto: Divulgação/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Prouni (Programa Universidade para Todos) irá abrir um novo processo seletivo. As inscrições, referentes ao primeiro semestre de 2026, poderão ser feitas de 26 a 29 de janeiro, de forma gratuita, pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior. O edital foi publicado pelo MEC (Ministério da Educação) na noite desta quinta-feira (8).

A consulta às bolsas será aberta antes, no dia 19 de janeiro, permitindo ao candidato verificar opções de cursos e instituições participantes.

Para participar do processo seletivo, o estudante deve ter concluído o ensino médio e ter participado do Enem 2024 ou 2025, com média mínima de 450 pontos e sem nota zero na redação. Não são aceitas inscrições de quem participou como "treineiro".

O sistema utilizará automaticamente a edição do Enem em que o candidato obteve a melhor média para fins de classificação.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro. A segunda chamada está prevista para 2 de março. Quem não for selecionado poderá solicitar participação na lista de espera nos dias 25 e 26 de março.